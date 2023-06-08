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Posted 8 июня 2023, 08:22

Published 8 июня 2023, 08:22

Modified 8 июня 2023, 08:24

Updated 8 июня 2023, 08:24

Меры профилактики опухолей головного мозга: важность здорового образа жизни»

8 июня 2023, 08:22
Доктор медицинских наук профессор Александр Серяков в честь Всемирного дня борьбы с опухолями головного мозга рассказал «Известиям» о важности профилактических мер для предотвращения возникновения опухолей головного мозга.

Согласно словам доктора Серякова, опухоли головного мозга могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Злокачественные опухоли характеризуются более быстрым ростом, инвазией в окружающие ткани, образованием метастазов и имеют неблагоприятный прогноз, пишет газета «Известия».

Для профилактики таких опухолей важно вести здоровый образ жизни. Это включает умеренные физические нагрузки, достаточный отдых, отказ от вредных привычек (так как у курильщиков и злоупотребляющих алкоголем риск развития опухолей головного мозга увеличивается почти на 30%), регулярное потребление фруктов и овощей, а также минимизацию стрессовых ситуаций.

Профилактические меры играют важную роль в предотвращении возникновения опухолей головного мозга. Поддерживая здоровый образ жизни, можно снизить риск и сохранить свое здоровье.

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