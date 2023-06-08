Меры профилактики опухолей головного мозга: важность здорового образа жизни»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Согласно словам доктора Серякова, опухоли головного мозга могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Злокачественные опухоли характеризуются более быстрым ростом, инвазией в окружающие ткани, образованием метастазов и имеют неблагоприятный прогноз, пишет газета «Известия».
Для профилактики таких опухолей важно вести здоровый образ жизни. Это включает умеренные физические нагрузки, достаточный отдых, отказ от вредных привычек (так как у курильщиков и злоупотребляющих алкоголем риск развития опухолей головного мозга увеличивается почти на 30%), регулярное потребление фруктов и овощей, а также минимизацию стрессовых ситуаций.
Профилактические меры играют важную роль в предотвращении возникновения опухолей головного мозга. Поддерживая здоровый образ жизни, можно снизить риск и сохранить свое здоровье.