Меры профилактики опухолей головного мозга: важность здорового образа жизни»

Для профилактики таких опухолей важно вести здоровый образ жизни. Это включает умеренные физические нагрузки, достаточный отдых, отказ от вредных привычек (так как у курильщиков и злоупотребляющих алкоголем риск развития опухолей головного мозга увеличивается почти на 30%), регулярное потребление фруктов и овощей, а также минимизацию стрессовых ситуаций.