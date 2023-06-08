Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Водитель фуры остановился в районе пункта оплаты на трассе и пошел в туалет. В это время ребенок вышел из машины, чтобы прогуляться, но вернуться не успел, так как его отец уехал, ничего не заметив.
Канал пишет, что удивленный ребенок обратился к сотрудникам пункта оплаты, которые по камерам вычислили автомобиль его отца. А после этого аварийный комиссар отвез 10-летнего мальчика к родственнику.
Ранее в Ростовской области вернули домой школьника, который пропал без вести. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.