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Мужчина в Ростовской области забыл своего ребенка на трассе М-4 «Дон»

8 июня 2023, 12:50
Фото: Emma Frances Logan/unsplash.com
Мужчина в Ростовской области забыл своего ребенка на трассе
Водитель фуры в Ростовской области забыл своего ребенка на трассе М-4 «Дон», сообщает Telegram-канал «Ростов-Сегодня».

Водитель фуры остановился в районе пункта оплаты на трассе и пошел в туалет. В это время ребенок вышел из машины, чтобы прогуляться, но вернуться не успел, так как его отец уехал, ничего не заметив.

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Водитель фуры остановился в районе пункта оплаты на трассе и пошел в туалет. В это время ребенок вышел из машины, чтобы прогуляться, но вернуться не успел, так как его отец уехал, ничего не заметив.
Видео: ОССП

Канал пишет, что удивленный ребенок обратился к сотрудникам пункта оплаты, которые по камерам вычислили автомобиль его отца. А после этого аварийный комиссар отвез 10-летнего мальчика к родственнику.

Ранее в Ростовской области вернули домой школьника, который пропал без вести. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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