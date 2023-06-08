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На Дону будут судить каменчанку, которая снимала порно с участием маленькой дочки

8 июня 2023, 12:39
Фото: Josh Applegate/unsplash.com
На Дону будут судить каменчанку, которая снимала порно с участием маленькой дочки
В Ростовской области будут судить жительницу Каменска-Шахтинского, которая снимала порнографические материалы с участием своей девятилетней дочки, об этом сообщили в донском СУ СК РФ.

В Ростовской области следственное управление возбудило уголовное дело против 37-летней жительницы Каменска-Шахтинского, подозреваемой в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего и использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов.

Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая снимала и неоднократно выкладывала в Интернет порно-материалы с участием девятилетней дочки.

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Видео: Следком РФ

Дома у подозреваемой провели обыски и изъяли доказательства о ее причастности к преступлению, после чего женщину задержали. Женщина подтвердила, что использовала видео дочки для легкого заработка и полностью признала свою вину.

Сейчас мать несовершеннолетней заключили под стражу, пока правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове осудили мужчину, который распространял интимные снимки маленькой девочки.

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