На Дону будут судить каменчанку, которая снимала порно с участием маленькой дочки

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Ростовской области следственное управление возбудило уголовное дело против 37-летней жительницы Каменска-Шахтинского, подозреваемой в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего и использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая снимала и неоднократно выкладывала в Интернет порно-материалы с участием девятилетней дочки.
Дома у подозреваемой провели обыски и изъяли доказательства о ее причастности к преступлению, после чего женщину задержали. Женщина подтвердила, что использовала видео дочки для легкого заработка и полностью признала свою вину.
Сейчас мать несовершеннолетней заключили под стражу, пока правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове осудили мужчину, который распространял интимные снимки маленькой девочки.