Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
С 24 июня в Ростове появятся новые платные парковочные места. Первое из них будет располагаться на улице Народного Ополчения на участке от Соборного до Семашко по северной стороне улицы.
Вторая платная парковка появится на Соборном от улицы Народного ополчения до Черепахина вдоль дома №69.
Третий участок с платной парковой будет находиться на улице Текучева на участке от Соборного до Семашко вдоль дома №246.
Наконец, платить за парковку водителям придется на улице Суворова от Нахичеванского до Крепостного по южной стороне.
Жильцам домов, зарегистрированных в зонах платной парковки, для получения права на бесплатную парковку, нужно оформить резидентное разрешение.
Ранее жильцы дома в центре Ростова заявили, что клиника «Сигмамед» захватывает их парковки.