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Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова с 24 июня

8 июня 2023, 09:25
Фото: 1MI
Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова в июне
В Ростове появятся новые платные парковочные места, сообщили в администрации города.

С 24 июня в Ростове появятся новые платные парковочные места. Первое из них будет располагаться на улице Народного Ополчения на участке от Соборного до Семашко по северной стороне улицы.

Вторая платная парковка появится на Соборном от улицы Народного ополчения до Черепахина вдоль дома №69.

Третий участок с платной парковой будет находиться на улице Текучева на участке от Соборного до Семашко вдоль дома №246.

Наконец, платить за парковку водителям придется на улице Суворова от Нахичеванского до Крепостного по южной стороне.

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Жильцам домов, зарегистрированных в зонах платной парковки, для получения права на бесплатную парковку, нужно оформить резидентное разрешение.

Ранее жильцы дома в центре Ростова заявили, что клиника «Сигмамед» захватывает их парковки.

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