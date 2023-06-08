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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

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Новый автовокзал в Ростове-на-Дону получит название «Центральный»

8 июня 2023, 12:28
Фото: dan bo/unsplash.com
Новый автовокзал в Ростове-на-Дону получит название «Центральный»
В Ростове-на-Дону в этом году на территории старого аэропорта появится автовокзальный комплекс, который назовут «Центральный», сообщили в правительстве региона.

Новый комплекс, площадь которого превысит пять тысяч квадратных метров, свяжет в единую сеть общественный транспорт. Он будет состоять из двух этажей, на первом сделают зоны для пассажиров, на втором — отель, магазины и административные помещения.

В Ростове прекратит работу «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова
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После открытия комплекса прекратит свою работу старый автовокзал «Пригородный». Главный же автовокзал будет принимать потоки транспорта с южного направления.

В дальнейшем в городе хотят развивать автоперевозки в другие страны, такие как Армения и Турция.

Ранее стало известно, что в Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта.

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