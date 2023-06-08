Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Новый комплекс, площадь которого превысит пять тысяч квадратных метров, свяжет в единую сеть общественный транспорт. Он будет состоять из двух этажей, на первом сделают зоны для пассажиров, на втором — отель, магазины и административные помещения.
После открытия комплекса прекратит свою работу старый автовокзал «Пригородный». Главный же автовокзал будет принимать потоки транспорта с южного направления.
В дальнейшем в городе хотят развивать автоперевозки в другие страны, такие как Армения и Турция.
Ранее стало известно, что в Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта.