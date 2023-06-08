Приставы отмечают, что долгое время надеялись, что кредит за дом и коммунальные платежи будут вноситься собственниками. Выселение откладывали из-за прописанных там несовершеннолетних. Однако в 2021 году стало ясно, что за дом никто платить не будет, и семью решено было выселить.