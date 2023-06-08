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ОМОН приехал выселять в Батайске цыганскую семью из 50 человек

8 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI
ОМОН приехал выселять цыганскую семью в Батайске, 13 лет не платившую за жилье
Чтобы выселить цыганскую семью из 50 человек, в Батайске пришлось вызвать ОМОН, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

В Батайске судебные приставы и ОМОН пришли выселять из дома цыганскую семью из 57 человек. Именно столько прописано в жилье, за которое 13 лет никто не платил. По решению суда, их было решено выселить.

Однако сами жильцы дома исполнять решение отказались. Они выкрикивали в адрес приставов ругательства и проклятия.

Фото: ТГ канал don_mash
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Соседи семьи посетовали «КП — Ростов-на-Дону», что каждый день в огромном доме происходили разборки, скандалы либо шумные праздники. Семья не отличалась чистоплотностью — могла выбросить мусор прямо на улицу или справить нужду на соседский забор.

Приставы отмечают, что долгое время надеялись, что кредит за дом и коммунальные платежи будут вноситься собственниками. Выселение откладывали из-за прописанных там несовершеннолетних. Однако в 2021 году стало ясно, что за дом никто платить не будет, и семью решено было выселить.

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