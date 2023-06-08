Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Батайске судебные приставы и ОМОН пришли выселять из дома цыганскую семью из 57 человек. Именно столько прописано в жилье, за которое 13 лет никто не платил. По решению суда, их было решено выселить.
Однако сами жильцы дома исполнять решение отказались. Они выкрикивали в адрес приставов ругательства и проклятия.
Соседи семьи посетовали «КП — Ростов-на-Дону», что каждый день в огромном доме происходили разборки, скандалы либо шумные праздники. Семья не отличалась чистоплотностью — могла выбросить мусор прямо на улицу или справить нужду на соседский забор.
Приставы отмечают, что долгое время надеялись, что кредит за дом и коммунальные платежи будут вноситься собственниками. Выселение откладывали из-за прописанных там несовершеннолетних. Однако в 2021 году стало ясно, что за дом никто платить не будет, и семью решено было выселить.
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