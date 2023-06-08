Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Собеседник подчеркивает, что о любых изменениях информации о себе военнообязанные должны оперативно информировать военкомат. Но у нас большинство населения предпочитает это не делать.
Тем не менее, к концу 2023 года в России начнет работать электронная база данных.
«И если военнообязанный изменил номер мобильного телефона и не предупредил об этом военкомат, то последует наказание», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог разъясняет, что при неполучении СМС-оповещения из-за смены номера телефона, человека могут обвинить в несоответствии правилам воинского учета.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан будут ставить на воинский учет без похода в военкомат.