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Политолог Абросимов рассказал, как мобилизованных в Ростове будут оповещать по СМС

8 июня 2023, 08:55
Фото: mil.ru
Политолог Абросимов рассказал, как мобилизованных в Ростове будут оповещать по СМС
Минобороны представило законопроект об оповещении мобилизованных с помощью СМС. Однако следует понимать, что СМС будет лишь оповещением, предполагающим оперативность сбора в случае призыва или мобилизации, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Собеседник подчеркивает, что о любых изменениях информации о себе военнообязанные должны оперативно информировать военкомат. Но у нас большинство населения предпочитает это не делать.

Тем не менее, к концу 2023 года в России начнет работать электронная база данных.

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«И если военнообязанный изменил номер мобильного телефона и не предупредил об этом военкомат, то последует наказание», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Политолог разъясняет, что при неполучении СМС-оповещения из-за смены номера телефона, человека могут обвинить в несоответствии правилам воинского учета.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан будут ставить на воинский учет без похода в военкомат.

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