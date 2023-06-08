Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Жители Таганрога сегодня смогли увидеть в небе редкое природное явление — солнечное гало. Это оптическое явление, при котором вокруг Солнца образуется светящееся кольцо. Гало обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда.
Гало видно во всех частях Таганрога. Горожане в соцсетях делятся друг с другом фотографиями необычного и красивого явления.
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