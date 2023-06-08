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Редкое природное явление заметили в Ростовской области

8 июня 2023, 10:02
Фото: Администрация Таганрога
Жители Ростовской области сообщили о редком природном явлении

В небе над Ростовом и Таганрогом появилось редкое оптическое явление

Жители Таганрога в Ростовской области рассказали о солнечном гало в небе, фото с редким природным явлением они публикуют в соцсетях.

Жители Таганрога сегодня смогли увидеть в небе редкое природное явление — солнечное гало. Это оптическое явление, при котором вокруг Солнца образуется светящееся кольцо. Гало обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда.

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Гало видно во всех частях Таганрога. Горожане в соцсетях делятся друг с другом фотографиями необычного и красивого явления.

Ранее RostovGazeta рассказала магнитных бурях в июне в Ростовской области.

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#Новости#Таганрог#Ростовская область#Соцсети#Гало в Таганроге
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