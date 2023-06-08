Жители Таганрога сегодня смогли увидеть в небе редкое природное явление — солнечное гало. Это оптическое явление, при котором вокруг Солнца образуется светящееся кольцо. Гало обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда.