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Posted 8 июня, 12:08

Published 8 июня, 12:08

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

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Российские железные дороги доставили 144,9 млн тонн грузов в морские порты

8 июня 2023, 12:08
Фото: 1MI
В январе — мае 2023 года Российские железные дороги доставили 144,9 млн тонн грузов в российские морские порты, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этой общей суммы 56,4 млн тонн грузов (+6,3%) были отправлены в порты Северо-Запада, 48,6 млн тонн (+4,3%) — в порты Дальнего Востока и 40 млн тонн (+1,2%) — в порты Юга, сообщили в компании.

Среди экспортных грузов наибольшую долю составили: уголь — 54,5%, нефтяные грузы — 22%, удобрения — 6,3%, черные металлы — 5,1%, зерно — 3,9%, руда — 1,6%.

Положительную динамику продемонстрировали перевозки зерна (рост в 2,5 раза, до 5,7 млн тонн), химикатов и соды (рост в 1,4 раза, до 1 млн тонн), удобрений (рост на 8,5%, до 9,1 млн тонн), угля (рост на 6,8%, до 79,1 млн тонн) и нефтяных грузов (рост на 0,1%, до 31,9 млн тонн).

Основными факторами роста погрузки в порты Северо-Запада стали перевозки угля (рост на 22,8%, до 25,5 млн тонн) и удобрений (рост на 7,2%, до 7,6 млн тонн).

В порты Дальнего Востока увеличились экспортные отправки нефтяных грузов (рост на 8,5%, до 2,9 млн тонн) и угля (рост на 5,1%, до 40,3 млн тонн).

Наибольший прирост перевозок в порты Юга был зафиксирован у нефтяных грузов (рост на 2,5%, до 12,6 млн тонн), зерна (рост в 2,5 раза, до 5,6 млн тонн), удобрений (рост на 16,2%, до 1,5 млн тонн) и химикатов (рост на 30,8%, до 271,9 тыс. тонн).

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