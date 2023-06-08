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Published Сегодня, 13:25

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Ростовчане заявили о создании цыганами кемпинга на парковке у детской больницы

8 июня 2023, 13:25
Фото: Norbert Schnitzler/cc by sa/wiki
Ростовчане заявили о создании цыганами кемпинга на парковке у больницы
Жители Ростова-на-Дону оказались недовольны поведением цыган на парковке детской областной больницы, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, на парковке появился настоящий кемпинг, который постоянно расширяется. Речь идет о территории на улице на 339-й Стрелковой дивизии.

«Здесь припаркованы три микроавтобуса со спальными местами, несколько легковых автомобилей, а рядом находятся около 30 человек. В результате нет места, чтобы посидеть в тени и покрышками блокируются парковочные места», — заявил автор.

Фото: ТГ канал rostov_glavniy
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Он добавил, что обычно на этой парковке и так не хватает мест. Пользователи в комментариях начали интересоваться, что эти люди будут делать дальше и куда поедут.

Также ростовчане подтвердили, что приезжие ночуют в автомобилях.

Ранее стало известно, что новые платные парковочные места появятся в центре Ростова с 24 июня

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