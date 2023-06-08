Ростовчане заявили о создании цыганами кемпинга на парковке у детской больницы

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По их словам, на парковке появился настоящий кемпинг, который постоянно расширяется. Речь идет о территории на улице на 339-й Стрелковой дивизии.
«Здесь припаркованы три микроавтобуса со спальными местами, несколько легковых автомобилей, а рядом находятся около 30 человек. В результате нет места, чтобы посидеть в тени и покрышками блокируются парковочные места», — заявил автор.
Он добавил, что обычно на этой парковке и так не хватает мест. Пользователи в комментариях начали интересоваться, что эти люди будут делать дальше и куда поедут.
Также ростовчане подтвердили, что приезжие ночуют в автомобилях.
Ранее стало известно, что новые платные парковочные места появятся в центре Ростова с 24 июня