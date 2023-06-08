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Ростовчанина Диброва взяли на работу после увольнения c «Кто хочет стать миллионером»

8 июня 2023, 06:20
Фото: ВК Видео
Телеведущий Дмитрий Дибров из Ростова-на-Дону будет вести новое шоу, говорится в официальном сообществе «VK Видео».

Речь идет о психологически-музыкальном шоу «Сессия», в котором Дибров будет общаться со знаменитостями. А его помощником станет психотерапевт.

«Они узнают о том, как психологические проблемы и травмы влияют на творчество известных музыкантов. Приглашенные звезды откровенно поделятся личными переживаниями», — говорится в описании к шоу.

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Известно, что одним из гостей будет рэпер Баста из Ростова.

Напомним, что Дмитрия Диброва заменили на певицу Юлианну Караулову в передаче «Кто хочет стать миллионером?».

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#Ростовская область#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новое шоу#Работа Диброва#Жизнь Диброва
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