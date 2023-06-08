Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Речь идет о психологически-музыкальном шоу «Сессия», в котором Дибров будет общаться со знаменитостями. А его помощником станет психотерапевт.
«Они узнают о том, как психологические проблемы и травмы влияют на творчество известных музыкантов. Приглашенные звезды откровенно поделятся личными переживаниями», — говорится в описании к шоу.
Известно, что одним из гостей будет рэпер Баста из Ростова.
Напомним, что Дмитрия Диброва заменили на певицу Юлианну Караулову в передаче «Кто хочет стать миллионером?».