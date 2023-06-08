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Ростовская агрокомпания планирует построить гостиницу возле трассы М-4 «Дон»

8 июня 2023, 08:53
Фото: donland.ru
Ростовская агрокомпания планирует построить гостиницу возле трассы М-4 «Дон»
Компания «Агрофирма Донецкая Долина» хочет построить в Ростовской области гостиницу для транзитных гостей, сообщают СМИ.

В компании рассказали «РБК», что в комплексе будут останавливаться туристы, которые едут по трассе М-4 «Дон» из Москвы в Крым или на Кубань. Проект станет частью туристического кластера.

Мультитемпературный склад построят в Ростове за один миллиард рублей
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На данный момент информации о стоимости гостиничного комплекса нет. Известно, что в рамках кластера летом хотят организовать агротуризм, для этого планируют высадить лавандовое поле.

Ранее стало известно, что мультитемпературный склад построят в Ростове за один миллиард рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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