Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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В компании рассказали «РБК», что в комплексе будут останавливаться туристы, которые едут по трассе М-4 «Дон» из Москвы в Крым или на Кубань. Проект станет частью туристического кластера.
На данный момент информации о стоимости гостиничного комплекса нет. Известно, что в рамках кластера летом хотят организовать агротуризм, для этого планируют высадить лавандовое поле.
Ранее стало известно, что мультитемпературный склад построят в Ростове за один миллиард рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.