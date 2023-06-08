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Ростовский депутат Оськина заявила, что ей прислали странную посылку с таблетками

8 июня 2023, 19:35
Фото: 1mi
Депутат Думы Ростова-на-Дону Наталья Оськина заявила, что неизвестные ей прислали из Германии посылку с большим количеством таблеток, говорится в ее Telegram-канале.

Она рассказала, что ей позвонили из Южной оперативной таможни и захотели поговорить об отправленной ей посылке из Германии. По ее словам, сделали это 14 марта, а в описании говорилось о шоколаде, детском креме и сладостях.

«В это же время пришла жалоба от неизвестного, которого якобы известная личность попросила забрать посылку, но он заподозрил неладное. Тогда таможня взяла эту ситуацию под контроль, а в посылке оказались 500 таблеток, провозить и распространять которые без рецепта запрещено», — написала Оськина.

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Она добавила, что план этих людей не удался, так как она не получает неизвестные ей посылки. По ее словам, о существовании этой ее и не уведомили.

Депутат отправила запросы в различные ведомства, чтобы разобраться в этой ситуации. Другой официальной информации по поводу произошедшего не поступало, она уточняется.

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