Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Она рассказала, что ей позвонили из Южной оперативной таможни и захотели поговорить об отправленной ей посылке из Германии. По ее словам, сделали это 14 марта, а в описании говорилось о шоколаде, детском креме и сладостях.
«В это же время пришла жалоба от неизвестного, которого якобы известная личность попросила забрать посылку, но он заподозрил неладное. Тогда таможня взяла эту ситуацию под контроль, а в посылке оказались 500 таблеток, провозить и распространять которые без рецепта запрещено», — написала Оськина.
Она добавила, что план этих людей не удался, так как она не получает неизвестные ей посылки. По ее словам, о существовании этой ее и не уведомили.
Депутат отправила запросы в различные ведомства, чтобы разобраться в этой ситуации. Другой официальной информации по поводу произошедшего не поступало, она уточняется.
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