Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Моряк сообщил 161.ру, что загруженный сухогруз сел на мель на Волге, из-за чего пришлось вызывать буксир. Издание пишет, что за шесть часов вытащить судно не удалось.
«После этого задействовали несколько буксиров, но теплоход потерял якорь и 120 метров цепи. Когда ушли буксиры, матросы насчитали в корпусе три дыры выше ватерлинии», — уточнило издание.
Отмечается, что теперь здесь придется работать сварщикам. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее два теплохода столкнулись в порту в Ростове-на-Дону днем 16 апреля.