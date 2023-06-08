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Ростовский моряк рассказал о серии несчастий у сухогруза «Ахмат Кадыров»

8 июня 2023, 05:51
Фото: 1mi
Моряк из Ростова-на-Дону рассказал, что судно «Ахмат Кадыров» село на мель и потеряло якорь, пишут СМИ.

Моряк сообщил 161.ру, что загруженный сухогруз сел на мель на Волге, из-за чего пришлось вызывать буксир. Издание пишет, что за шесть часов вытащить судно не удалось.

«После этого задействовали несколько буксиров, но теплоход потерял якорь и 120 метров цепи. Когда ушли буксиры, матросы насчитали в корпусе три дыры выше ватерлинии», — уточнило издание.

Два теплохода столкнулись в порту в Ростове-на-Дону днем 16 апреля
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Отмечается, что теперь здесь придется работать сварщикам. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее два теплохода столкнулись в порту в Ростове-на-Дону днем 16 апреля.

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