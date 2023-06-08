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Ростовского бизнесмена Деркунского отправили в тюрьму на девять лет за госизмену

8 июня 2023, 08:18
Фото: 1MI
Ростовского бизнесмена Деркунского отправили в тюрьму на девять лет за госизмену
Суд вынес приговор ростовского предпринимателю, учредителю компании «ДЗ Консалтинг» Александру Деркунскому, его приговорили к девяти годам заключения, пишут СМИ.

Суд вынес приговор ростовскому бизнесмену и учредителю компании «ДЗ Консантинг» Александру Деркунскому. Его признали виновным в госизмене. Деркунский передал третьим лицам секретные сведения технического характера.

Предприниматель через интернет получил от другого участника процесса результаты исследований, связанных с созданием программно-аппаратного комплекса на основе не имеющих аналогов технологий. Позже он организовал серийное производство и сбыт данной техники. Среди покупателей Деркунского оказались и иностранные спецслужбы.

ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области
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В ходе следствия бизнесмен полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, уточняет ТАСС.

Ранее ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области.

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