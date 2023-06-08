Предприниматель через интернет получил от другого участника процесса результаты исследований, связанных с созданием программно-аппаратного комплекса на основе не имеющих аналогов технологий. Позже он организовал серийное производство и сбыт данной техники. Среди покупателей Деркунского оказались и иностранные спецслужбы.