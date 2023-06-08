Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Суд вынес приговор ростовскому бизнесмену и учредителю компании «ДЗ Консантинг» Александру Деркунскому. Его признали виновным в госизмене. Деркунский передал третьим лицам секретные сведения технического характера.
Предприниматель через интернет получил от другого участника процесса результаты исследований, связанных с созданием программно-аппаратного комплекса на основе не имеющих аналогов технологий. Позже он организовал серийное производство и сбыт данной техники. Среди покупателей Деркунского оказались и иностранные спецслужбы.
В ходе следствия бизнесмен полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, уточняет ТАСС.
Ранее ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области.