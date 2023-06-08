Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
С сайта ростовского производителя одежды Gloria Jeans произошла утечка данных более трех миллионов пользователей. Инцидент сама компания подтвердила ТАСС.
По словам представителей бренда, они уже сообщили Роскомнадзору об утечке. Данные похитили во время проведения на сайте технических работ.
Предположительно, злоумышленники получили данные с именами, фамилиями, адресами электронной почты и телефонами трех миллионов пользователей сайта Gloria Jeans. Также в распоряжении у них могли оказаться даты рождения покупателей и номера карт лояльности бренда.
Ранее бывший топ-менеджер Gap вышел из состава управления ростовской компании Gloria Jeans.