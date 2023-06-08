Сбер представил инновационные проекты здравоохранения, образования и других отраслей

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Как сообщает lenta.ru, международная выставка проводится с 7 по 9 июня в сочинском парке науки и искусства «Сириус».
Возглавляющий Сбербанк Герман Греф провел презентацию решений. В мероприятии также участвовали председатель российского правительства Михаил Мишустин и главы правительств СНГ.
В число представленных разработок вошел умный помощник врача «ТОП-3». Данная система способна предложить три вероятных диагноза на основании симптомов пациента. Разработку уже внедрили во всех взрослых столичных поликлиниках — с ее помощью врачи смогли поставить более 10 миллионов предварительных диагнозов. Она помогла повысить эффективность постановки диагнозов на 7,4%.
В разгар пандемии коронавируса свыше чем в 30 субъектах РФ для выявления заболевания применялся алгоритм «КТ легких». На данный момент он используется для выявления других патологий, включая онкологические заболевания.
Образовательный проект «Школа 21» предлагает кандидатам старше 18 лет бесплатно обучиться перспективным профессиям IT-отрасли. Надо только успешно пройти отборочные этапы. Обучение организовано в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте. Число обучающихся уже достигло 4100 человек. При этом свыше 1800 человек уже стажируются или работают в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах.
Помимо этого, глава Сбера продемонстрировал, насколько далеко смог шагнуть искусственный интеллект. Нейросеть Сбера GigaChat способна отвечать на вопросы пользователей, вести диалог, писать программный код, формировать тексты и картинки согласно заданному описанию.
Другая нейросеть — Kandinsky 2.1 — может за несколько секунд сгенерировать изображения по текстовому запросу. Модель способна понимать запросы на 101 языке и создавать изображения в разных стилях. Нейросеть является одним из самых стремительно развивающихся сервисов на основе искусственного интеллекта в мире.