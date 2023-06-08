Сбер представил инновационные проекты здравоохранения, образования и других отраслей

Образовательный проект «Школа 21» предлагает кандидатам старше 18 лет бесплатно обучиться перспективным профессиям IT-отрасли. Надо только успешно пройти отборочные этапы. Обучение организовано в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте. Число обучающихся уже достигло 4100 человек. При этом свыше 1800 человек уже стажируются или работают в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах.