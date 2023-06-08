Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По информации «Царьграда», подросток напал на пострадавшую возле школы и надругался над ней. После этого он отпустил девочку домой.
«Родители заметили, что школьница находится в подавленном состоянии и расспросили ее. Когда она все рассказала, они обратились в полицию», — сказано в сообщении.
Отмечается, что возбудили уголовные дела, в том числе по статье об изнасиловании. Издание пишет, что подростка арестовали и сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове задержали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке.