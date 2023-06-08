rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Школьника из Ростовской области заподозрили в изнасиловании 10-летней девочки

8 июня 2023, 07:21
Фото: Meghan Hessler/unsplash.com
Школьника в Ростовской области заподозрили в изнасиловании 10-летней девочки
В Ростовской области 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании 10-летней девочки, пишут СМИ.

По информации «Царьграда», подросток напал на пострадавшую возле школы и надругался над ней. После этого он отпустил девочку домой.

«Родители заметили, что школьница находится в подавленном состоянии и расспросили ее. Когда она все рассказала, они обратились в полицию», — сказано в сообщении.

В Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку
Узнать подробнее

Отмечается, что возбудили уголовные дела, в том числе по статье об изнасиловании. Издание пишет, что подростка арестовали и сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове задержали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке.

Читайте также:
В Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионеркуВ Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалетеВ Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Арест за изнасилование#Арест подростка#Преступление в Ростовской области#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области взломали радио, а в троллейбусах недосчитались кондиционеров
Вчера, 16:11
Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм
Вчера, 15:56
Вассерман рассказал, сможет ли облако от аммиакопровода достичь Ростовской области
Вчера, 16:36
Отключение горячей воды на Западном в Ростове затянется еще на неделю
Вчера, 14:10
Общественник пожаловался на множество сухих деревьев, угрожающих жизни ростовчан
Вчера, 13:59
Политолог Абросимов рассказал, как могли сбить беспилотник в Таганроге
Вчера, 13:57