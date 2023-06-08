Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Во время эфира эксперты обсудили сложившую ситуацию на Украине. Симоньян рассказала, что ВСУ может получить ракеты дальнего действия и истребители, чтобы наносить удары по России.
«Они будут наносить удары по нашим территориям. Это Белгородская область, дальше они пойдут Воронежская… Ростовская, Краснодар мой родной», — уточнила Симоньян.
Ранее депутат Анатолий Вассерман заявил, что Ростовской области не угрожает облако аммиака из Украины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовский депутата Бородай рассказал, когда ВСУ может начать контрнаступление.