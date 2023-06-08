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Симоньян заявила, что опасается ударов от ВСУ по Краснодару и по Ростову-на-Дону

8 июня 2023, 06:46
Фото: Council.gov.ru
Симоньян заявила, что опасается ударов от ВСУ по Краснодару и по Ростову-на-Дону
Журналист Маргарита Симоньян опасается, что украинская армия может атаковать Ростовскую область, прозвучало в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Во время эфира эксперты обсудили сложившую ситуацию на Украине. Симоньян рассказала, что ВСУ может получить ракеты дальнего действия и истребители, чтобы наносить удары по России.

«Они будут наносить удары по нашим территориям. Это Белгородская область, дальше они пойдут Воронежская… Ростовская, Краснодар мой родной», — уточнила Симоньян.

Вассерман заявил, что Ростовской области не угрожает облако аммиака из Украины
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Ранее депутат Анатолий Вассерман заявил, что Ростовской области не угрожает облако аммиака из Украины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовский депутата Бородай рассказал, когда ВСУ может начать контрнаступление.

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