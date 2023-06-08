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Со строящегося автовокзала в Ростове можно будет уехать в Турцию, Грузию и Армению

8 июня 2023, 11:08
Фото: Helar Lukats/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Со строящегося автовокзала в Ростове можно будет уехать в Турцию, Грузию и Армению
С нового Центрального областного автовокзала в Ростове можно будет отправиться в Турцию, Армению и Грузию, сообщили в правительстве региона.

До конца года в Ростове достроят Центральный областной автовокзал. Он будет располагаться на территории старого аэропорта в Ростове.

Центральный областной автовокзал в Ростове введут в эксплуатацию к концу 2023 года
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Власти рассказали, что вокзал будет обслуживать более 150 маршрутов: от внутригородских до международных. В частности, из Ростова на автобусе можно будет отправиться в Турцию, Грузию и Армению.

Ранее в Ростове-на-Дону рассказали, какую функцию передадут автовокзалу в старом аэропорту.

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