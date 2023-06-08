Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
До конца года в Ростове достроят Центральный областной автовокзал. Он будет располагаться на территории старого аэропорта в Ростове.
Власти рассказали, что вокзал будет обслуживать более 150 маршрутов: от внутригородских до международных. В частности, из Ростова на автобусе можно будет отправиться в Турцию, Грузию и Армению.
Ранее в Ростове-на-Дону рассказали, какую функцию передадут автовокзалу в старом аэропорту.