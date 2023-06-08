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«Спивается»: ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, чем занимается после увольнения

8 июня 2023, 16:54
Фото: личная страница Полины Дибровой.
«Спивается»: ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, чем занимается после увольнения

Ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, что нашел себя в помощи музыкантам

Ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, что после увольнения с «Первого» канала начал заниматься помощью музыкантам, подробностями поделилось издание «Экспресс Газета».

Напомним, после недавнего инсульта телеведущий Дмитрий Дибров остался без работы. Теперь здоровье ростовчанина не позволяет ему быть таким же активным в своей профессиональной жизни, а потому недавно он уволился с работы, объявив о планах по участию в другом шоу.

Это породило волну слухов о том, что молодая жена Диброва Полина теперь вынуждена взять на себя роль кормильца семьи, что возмутило телеведущего. Дмитрий Дибров настаивает, что не потерял «ни копейки» дохода благодаря дружбе с Константином Эрнстом.

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По словам Диброва, он предпочел работе над новыми политическими и развлекательными шоу совместной работе с Эрнстом, которая дает ему возможность помогать музыкантам.

«Музыкант, которого не показывают, рано или поздно спивается. Таким образом, мы с Эрнстом, как можем, помогаем музыкантам», — заявил Дибров, не уточнив, в чем именно заключается их помощь представителям музыкальной индустрии.

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