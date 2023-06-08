«Спивается»: ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, чем занимается после увольнения

Напомним, после недавнего инсульта телеведущий Дмитрий Дибров остался без работы. Теперь здоровье ростовчанина не позволяет ему быть таким же активным в своей профессиональной жизни, а потому недавно он уволился с работы, объявив о планах по участию в другом шоу.