«Спивается»: ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, чем занимается после увольнения

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Напомним, после недавнего инсульта телеведущий Дмитрий Дибров остался без работы. Теперь здоровье ростовчанина не позволяет ему быть таким же активным в своей профессиональной жизни, а потому недавно он уволился с работы, объявив о планах по участию в другом шоу.
Это породило волну слухов о том, что молодая жена Диброва Полина теперь вынуждена взять на себя роль кормильца семьи, что возмутило телеведущего. Дмитрий Дибров настаивает, что не потерял «ни копейки» дохода благодаря дружбе с Константином Эрнстом.
По словам Диброва, он предпочел работе над новыми политическими и развлекательными шоу совместной работе с Эрнстом, которая дает ему возможность помогать музыкантам.
«Музыкант, которого не показывают, рано или поздно спивается. Таким образом, мы с Эрнстом, как можем, помогаем музыкантам», — заявил Дибров, не уточнив, в чем именно заключается их помощь представителям музыкальной индустрии.