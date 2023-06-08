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В ночь на 7 июня неизвестные диверсанты нарушили работу железной дороги в районе станции «Хапры». Там произошло срабатывание ложной занятости рельсовых цепей и четных участков перегона «Хапры — Ростов-Западный».
На место оперативно прибыла дежурная бригада. Эксперты установили, что неизвестные вскрыли и подожгли релейный и батарейный шкафы электронной центральной блокировки станции.
В результате поджога повреждены оказались органы управления ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Это стало причиной задержки движения поезда «Москва — Ейск» и электрички «Таганрог — Ростов-Главный».
Поломки удалось устранить лишь к раннему утру. Ущерб от действий неизвестных оценили в 30 тысяч рублей, уточняет Telegram-канал «Че по Ростову».
На месте происшествия следователи нашли марлевые тампоны, пропитанные бензином, а также две пластиковые бутылки и канистру.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Официальной информации о диверсии и расследовании инцидента пока не поступало.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.