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Стали известны первые подробности диверсии на железной дороге под Ростовом

8 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI
Стали известны подробности поджога диверсантами железной дороги под Ростовом
Неизвестные диверсанты нарушили работу железной дороги под Ростовом-на-Дону, пишут Telegram-каналы.

В ночь на 7 июня неизвестные диверсанты нарушили работу железной дороги в районе станции «Хапры». Там произошло срабатывание ложной занятости рельсовых цепей и четных участков перегона «Хапры — Ростов-Западный».

На место оперативно прибыла дежурная бригада. Эксперты установили, что неизвестные вскрыли и подожгли релейный и батарейный шкафы электронной центральной блокировки станции.

В результате поджога повреждены оказались органы управления ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Это стало причиной задержки движения поезда «Москва — Ейск» и электрички «Таганрог — Ростов-Главный».

Диверсанты могли устроить поджог на железной дороге под Ростовом
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Поломки удалось устранить лишь к раннему утру. Ущерб от действий неизвестных оценили в 30 тысяч рублей, уточняет Telegram-канал «Че по Ростову».

На месте происшествия следователи нашли марлевые тампоны, пропитанные бензином, а также две пластиковые бутылки и канистру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Официальной информации о диверсии и расследовании инцидента пока не поступало.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.

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