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Суд обязал ДИЗО Ростова продать участок под автовокзалом бизнесменам Самургашевым

8 июня 2023, 08:43
Фото: 1MI
Суд обязал ДИЗО Ростова продать участок под автовокзалом бизнесменам Самургашевым
Департамент имущественного-земельных отношений Ростова-на-Дону незаконно отказался продать землю бизнесменам Самургашевым, говорится в документах арбитражного суда.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу бизнесменов Рафаэля и Татьяны Самургашевых, которые требовали признать незаконным решение ДИЗО. Речь шла об отказе предоставить в долевую собственность за плату без торгов участок.

Он находится на проспекта Шолохова, 126 и совпадает с адресом автовокзала. Площадь земли превышает 11,2 тысячи квадратных метров.

Центральный областной автовокзал в Ростове введут в эксплуатацию к концу 2023 года
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Теперь суд удовлетворил требования и обязал департамент устранить недочеты. Это должно произойти в течение месяца после вступления в законную силу.

Кроме того, ДИЗО нужно подготовить подписанный договор купли-продажи земельного участка.

Ранее стало известно, что Центральный областной автовокзал в Ростове введут в эксплуатацию к концу 2023 года.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Продажа земли#Земельный спор#Суд за землю
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