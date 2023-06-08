Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Суд рассмотрел апелляционную жалобу бизнесменов Рафаэля и Татьяны Самургашевых, которые требовали признать незаконным решение ДИЗО. Речь шла об отказе предоставить в долевую собственность за плату без торгов участок.
Он находится на проспекта Шолохова, 126 и совпадает с адресом автовокзала. Площадь земли превышает 11,2 тысячи квадратных метров.
Теперь суд удовлетворил требования и обязал департамент устранить недочеты. Это должно произойти в течение месяца после вступления в законную силу.
Кроме того, ДИЗО нужно подготовить подписанный договор купли-продажи земельного участка.
Ранее стало известно, что Центральный областной автовокзал в Ростове введут в эксплуатацию к концу 2023 года.