Третий сборник целей устойчивого развития выпустили в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Заказчиком выступил банк «Центр-инвест», который стал спонсором и партнером всех выпусков. Они полезны для предпринимателей и компаний, представителей власти и высших образовательных учреждений. Все они могут посмотреть на себя в глобальных целях, понять потенциал и существующие риски для создания новых цепочек международных связей, в том числе хозяйственных и культурных.
В опубликованных данных на реальную ситуацию можно посмотреть с различных сторон за счет наличия таблиц и диаграмм, а также дополненных анализом показателей. За счет динамических рядов за период с 2016 по 2022 годы можно перейти на другой уровень анализа показателей ЦУР при помощи искусственного интеллекта и методов автоматизации анализа данных.
Во время работы банк использует прочные фундаментальные знания, прикладные исследования, статистические сведения, а также проводит мониторинг лучшей мировой практики. Все это позволяет комплексно реализовывать принципы устойчивого развития, инвестиции в которые составили более 418 миллиардов рублей, а в нацпроекты — 389 миллиардов.