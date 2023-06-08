Третий сборник целей устойчивого развития выпустили в Ростовской области

Заказчиком выступил банк «Центр-инвест», который стал спонсором и партнером всех выпусков. Они полезны для предпринимателей и компаний, представителей власти и высших образовательных учреждений. Все они могут посмотреть на себя в глобальных целях, понять потенциал и существующие риски для создания новых цепочек международных связей, в том числе хозяйственных и культурных.