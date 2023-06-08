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Третий сборник целей устойчивого развития выпустили в Ростовской области

8 июня 2023, 13:45
Фото: Carlos Muza/unsplash
Ростовстат выпустил третий сборник «Ростовская область — движение к целям устойчивого развития: 2016-2022».

Заказчиком выступил банк «Центр-инвест», который стал спонсором и партнером всех выпусков. Они полезны для предпринимателей и компаний, представителей власти и высших образовательных учреждений. Все они могут посмотреть на себя в глобальных целях, понять потенциал и существующие риски для создания новых цепочек международных связей, в том числе хозяйственных и культурных.

В опубликованных данных на реальную ситуацию можно посмотреть с различных сторон за счет наличия таблиц и диаграмм, а также дополненных анализом показателей. За счет динамических рядов за период с 2016 по 2022 годы можно перейти на другой уровень анализа показателей ЦУР при помощи искусственного интеллекта и методов автоматизации анализа данных.

Во время работы банк использует прочные фундаментальные знания, прикладные исследования, статистические сведения, а также проводит мониторинг лучшей мировой практики. Все это позволяет комплексно реализовывать принципы устойчивого развития, инвестиции в которые составили более 418 миллиардов рублей, а в нацпроекты — 389 миллиардов.

#Елена Янкевич
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