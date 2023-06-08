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В Батайске администратор FixPrice обнес сейф на работе и проиграл украденное в казино

8 июня 2023, 12:20
Фото: Nayan Bhalotia/unsplash.com
В Батайске администратор FixPrice обнес сейф и проиграл украденное в казино
В Батайске администратор магазина FixPrice получил условный срок за кражу из сейфа магазина и проиграл украденное в онлайн-казино, информацией об этом поделились в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на собственные источники рассказал, что прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному против сотрудника сетевого магазина FixPrice, проигравшего в онлайн-казино 260 тысяч рублей из кассы.

Фигурантом дела стал 22-летний администратор магазина, который в начале весны похитил из сейфа магазина более 264 тысяч рублей.

В конце смены мужчина якобы решил испытать свою удачу в надежде возместить взятое из сейфа с помощью выигрыша, но азарт взял верх — и игроман просадил украденное в казино.

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Это было первое правонарушение со стороны подозреваемого, а потому суд присудил фигуранту дела год условно. Батайчанин также был вынужден возместить ущерб в полном объеме.

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