В Батайске администратор FixPrice обнес сейф на работе и проиграл украденное в казино

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на собственные источники рассказал, что прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному против сотрудника сетевого магазина FixPrice, проигравшего в онлайн-казино 260 тысяч рублей из кассы.
Фигурантом дела стал 22-летний администратор магазина, который в начале весны похитил из сейфа магазина более 264 тысяч рублей.
В конце смены мужчина якобы решил испытать свою удачу в надежде возместить взятое из сейфа с помощью выигрыша, но азарт взял верх — и игроман просадил украденное в казино.
Это было первое правонарушение со стороны подозреваемого, а потому суд присудил фигуранту дела год условно. Батайчанин также был вынужден возместить ущерб в полном объеме.
Ранее бывший директор кулинарного техникума украла у государства почти полмиллиона рублей.