В Батайске задержали мужчину, который в пьяном угаре заколол товарища

Следователи представили версию, согласно которой в начале месяца мужчина находился в частном доме в переулке Стадионном в Батайске. Он был пьян, когда между ним и его 32-летним знакомым начался спор. Спустя некоторое время мужчина нанес оппоненту один удар ножом в туловище, который прервал жизнь 32-летнего мужчины.