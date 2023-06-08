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В Батайске задержали мужчину, который в пьяном угаре заколол товарища

8 июня 2023, 17:47
Фото: pxhere.com
В Батайске задержали мужчину, который в пьяном угаре заколол товарища
В Батайске задержали 37-летнего местного жителя, который заколол знакомого в ходе пьяной ссоры, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел Батайска возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина по обвинению в убийстве.

Следователи представили версию, согласно которой в начале месяца мужчина находился в частном доме в переулке Стадионном в Батайске. Он был пьян, когда между ним и его 32-летним знакомым начался спор. Спустя некоторое время мужчина нанес оппоненту один удар ножом в туловище, который прервал жизнь 32-летнего мужчины.

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Батайчанина задержали уже после совершения преступления и предъявили обвинение. Подозреваемый признал свою вину и был заключен под стражу, пока ведется расследование.

Напомним, недавно в Ингушетии нашли и задержали главного подозреваемого по делу об убийстве ростовчанина, вступившегося за девушку.

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