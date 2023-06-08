В Батайске задержали мужчину, который в пьяном угаре заколол товарища

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Следственный отдел Батайска возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина по обвинению в убийстве.
Следователи представили версию, согласно которой в начале месяца мужчина находился в частном доме в переулке Стадионном в Батайске. Он был пьян, когда между ним и его 32-летним знакомым начался спор. Спустя некоторое время мужчина нанес оппоненту один удар ножом в туловище, который прервал жизнь 32-летнего мужчины.
Батайчанина задержали уже после совершения преступления и предъявили обвинение. Подозреваемый признал свою вину и был заключен под стражу, пока ведется расследование.
Напомним, недавно в Ингушетии нашли и задержали главного подозреваемого по делу об убийстве ростовчанина, вступившегося за девушку.