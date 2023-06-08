В ООН высказались против нацизма и нацистской символики

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:05
Такими словами он прокомментировал статью The New York Times о наличии нацистских знаков на форме бойцов ВСУ. При этом представитель ООН отметил, что он не в состоянии проверить правдивость этой информации, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
На брифинге один из журналистов спросил у Дюжаррика о статье NYT от 7 июня. В материале говорилось, что украинские власти и их партнеры в НАТО публиковали, а потом удаляли фотографии военнослужащих ВСУ с символикой на нашивках, связанной с нацистской Германией.