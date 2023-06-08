В ООН высказались против нацизма и нацистской символики

На брифинге один из журналистов спросил у Дюжаррика о статье NYT от 7 июня. В материале говорилось, что украинские власти и их партнеры в НАТО публиковали, а потом удаляли фотографии военнослужащих ВСУ с символикой на нашивках, связанной с нацистской Германией.