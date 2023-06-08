В Ростове экспертиза одобрила проект застройки территорий старого аэропорта

В четверг, 8 июня, на портале реестра появилось положительное заключение на проектную документацию многоэтажной жилой застройки, которую планируется провести на землях рядом с улицей Берберовской. Речь идет о землях старого аэропорта Ростова, в частности тех, что находятся на улице Шолохова.