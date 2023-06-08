В Ростове экспертиза одобрила проект застройки территорий старого аэропорта

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
В четверг, 8 июня, на портале реестра появилось положительное заключение на проектную документацию многоэтажной жилой застройки, которую планируется провести на землях рядом с улицей Берберовской. Речь идет о землях старого аэропорта Ростова, в частности тех, что находятся на улице Шолохова.
Заключение подготовили ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза», а реализацией проекта будет заниматься известный донской застройщик.
Напомним, ранее в Сети появились первые эскизы жилых комплексов, которые появятся на территории старого аэропорта. Их высота составит не менее 12 этажей.