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В Ростове экспертиза одобрила проект застройки территорий старого аэропорта

8 июня 2023, 18:15
Фото: donland.ru
В Ростове экспертиза одобрила проект застройки территорий старого аэропорта
Негосударственная экспертиза одобрила застройку территорий старого аэропорта Ростова к северу от улицы Берберовской, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 8 июня, на портале реестра появилось положительное заключение на проектную документацию многоэтажной жилой застройки, которую планируется провести на землях рядом с улицей Берберовской. Речь идет о землях старого аэропорта Ростова, в частности тех, что находятся на улице Шолохова.

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Заключение подготовили ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза», а реализацией проекта будет заниматься известный донской застройщик.

Напомним, ранее в Сети появились первые эскизы жилых комплексов, которые появятся на территории старого аэропорта. Их высота составит не менее 12 этажей.

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