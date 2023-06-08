Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:49
Теперь в комиссию входят 15 человек, ранее их было 11. Они будут выполнять несколько функций, в том числе помогут в обеспечении контроля за правом осужденных просить о помиловании.
В обновленном составе комиссия будет работать с июня, сейчас идет изучение новых материалов. В этом году рекомендовали помиловать инвалида первой группы с неблагоприятным прогнозом течения болезни. Сейчас ожидается решение главы государства по этому вопросу. Еще 12 ходатайств президентом были отклонены.
За все время комиссия рассмотрела 2,3 тысячи ходатайств.
Ранее президент России Путин помиловал осужденную в Ростовской области пенсионерку.