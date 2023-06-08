Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Строительство идет на базе аэровокзала старого аэропорта, который находится рядом с трассой М-4 «Дон». Всего в реализацию этого проекта планируется вложить один миллиард рублей.
«Не менее 150 маршрутов должны быть связаны единой системой управления. Появится современный областной центр организации транспортного обслуживания пассажиров», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.
Известно, что транспортно-пересадочный узел будет работать 24 часа в сутки, а площадь комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. На первом этаже появятся залы ожидания, камеры хранения, кассы и справочные, на втором — отель, зоны торговли и оказания услуг, административные помещения.
По данным правительства, после открытия автовокзала «Центральный» прекратит работу старый автовокзал «Пригородный».
Ранее суд обязал ДИЗО Ростова продать участок под автовокзалом бизнесменам Самургашевым.