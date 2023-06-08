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В Ростове-на-Дону рассказали, какую функцию передадут автовокзалу в старом аэропорту

8 июня 2023, 10:43
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону назвали подробности создания автовокзала в старом аэропорту
В Ростове-на-Дону в этом году создадут новейший автовокзальный комплекс, который свяжет в единую сеть общественный транспорт, сообщили в правительстве региона.

Строительство идет на базе аэровокзала старого аэропорта, который находится рядом с трассой М-4 «Дон». Всего в реализацию этого проекта планируется вложить один миллиард рублей.

«Не менее 150 маршрутов должны быть связаны единой системой управления. Появится современный областной центр организации транспортного обслуживания пассажиров», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Суд обязал ДИЗО Ростова продать участок под автовокзалом бизнесменам Самургашевым
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Известно, что транспортно-пересадочный узел будет работать 24 часа в сутки, а площадь комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. На первом этаже появятся залы ожидания, камеры хранения, кассы и справочные, на втором — отель, зоны торговли и оказания услуг, административные помещения.

По данным правительства, после открытия автовокзала «Центральный» прекратит работу старый автовокзал «Пригородный».

Ранее суд обязал ДИЗО Ростова продать участок под автовокзалом бизнесменам Самургашевым.

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