Известно, что транспортно-пересадочный узел будет работать 24 часа в сутки, а площадь комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. На первом этаже появятся залы ожидания, камеры хранения, кассы и справочные, на втором — отель, зоны торговли и оказания услуг, административные помещения.