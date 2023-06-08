В Ростове назвали потенциально опасные улицы, затапливаемые во время дождей

Также стали известны участки, которые будут патрулировать спасатели во время дождей, чтобе обеспечить безопасность жителей. Всего таких точек 18, пять из них находятся в центре Ростова, одна на левом берегу Дона на улице 2-й Луговой, оставшиеся распределены на ЗЖМ, в Октябрьском и Первомайском районе. Среди них есть и известные проблемные участки — улицы Береговая, Менжинского и Всесоюзная.