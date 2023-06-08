В Ростове назвали потенциально опасные улицы, затапливаемые во время дождей

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Telegram-канал Don_Mash в четверг, 8 июня, опубликовал список улиц, представляющих потенциальную опасность для населения во время дождей. Среди них помимо известных улиц Малиновского, Извилистой и проспекта Сиверса указали перекресток улиц Таганрогской и Гагринской, проспект Королева в районе дома 43, перекресток Текучева с 1-й Конной Армии, Еременко, Донскую, Орбитальную. В общей сложности на карте отметили 17 улиц, которые топит во время дождей.
Также стали известны участки, которые будут патрулировать спасатели во время дождей, чтобе обеспечить безопасность жителей. Всего таких точек 18, пять из них находятся в центре Ростова, одна на левом берегу Дона на улице 2-й Луговой, оставшиеся распределены на ЗЖМ, в Октябрьском и Первомайском районе. Среди них есть и известные проблемные участки — улицы Береговая, Менжинского и Всесоюзная.
Обращаем внимание, что данные о том, что именно на этих участках будут дежурить спасатели, пока не получили подтверждения в официальных источниках. Информация уточняется.
Ранее в Ростове улицу Малиновского полностью затопило во время сильного ливня.