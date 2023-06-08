В Ростове перенесли сроки испытаний теплосетей на конец июля 2023 года

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В четверг, 8 июня, стало известно, что власти Ростова-на-Дону обратились в прокуратуру из-за задержки сроков подачи горячей воды в жилые дома на Западном жилом массиве.
После этого «Ростовские тепловые сети» объявили, что приняли решение перенести сроки гидравлических испытаний, запланированных на июнь. Если до этого компания планировала оставить ростовчан без горячей воды с 13 июня по 2 июля, то теперь сроки испытаний перенесли на конец июля.
Дата начала работ пока не была согласована, график собираются согласовать с администрацией города.