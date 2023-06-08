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В Ростове перенесли сроки испытаний теплосетей на конец июля 2023 года

8 июня 2023, 14:47
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове перенесли сроки испытаний теплосетей на конец июля 2023 года
«Ростовские тепловые сети» объявили о планах перенести сроки запланированных гидравлических испытаний теплосетей на конец июля, информация об этом появилась на портале компании.

В четверг, 8 июня, стало известно, что власти Ростова-на-Дону обратились в прокуратуру из-за задержки сроков подачи горячей воды в жилые дома на Западном жилом массиве.

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После этого «Ростовские тепловые сети» объявили, что приняли решение перенести сроки гидравлических испытаний, запланированных на июнь. Если до этого компания планировала оставить ростовчан без горячей воды с 13 июня по 2 июля, то теперь сроки испытаний перенесли на конец июля.

Дата начала работ пока не была согласована, график собираются согласовать с администрацией города.

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