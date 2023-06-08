В Ростове перенесли сроки испытаний теплосетей на конец июля 2023 года

После этого «Ростовские тепловые сети» объявили, что приняли решение перенести сроки гидравлических испытаний, запланированных на июнь. Если до этого компания планировала оставить ростовчан без горячей воды с 13 июня по 2 июля, то теперь сроки испытаний перенесли на конец июля.