В Ростове прекратит работу «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Напомним, недавно пресс-служба Минтранспорта Ростовской области объявила о том, что здание Центрального областного автовокзала запустят в эксплуатацию в конце 2023 года.
Уже в четверг, 8 июня, победительница четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Алёна Беликова рассказала, что после ввода здания в эксплуатацию собираются закрыть «Пригородный» автовокзал, расположенный на проспекте Шолохова, 126 литер З.
При этом транспортные потоки распределят таким образом, что главный автовокзал на проспекте Сиверса, 3 будет принимать автобусы с юга, а «Центральный» будет преимущественно обслуживать северные маршруты, в том числе международные направления — Армению, Грузию и Турцию.