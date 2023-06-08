В Ростове прекратит работу «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова

При этом транспортные потоки распределят таким образом, что главный автовокзал на проспекте Сиверса, 3 будет принимать автобусы с юга, а «Центральный» будет преимущественно обслуживать северные маршруты, в том числе международные направления — Армению, Грузию и Турцию.



