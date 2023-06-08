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В Ростове прекратит работу «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова

8 июня 2023, 11:39
Фото: Янина / Яндекс.Карты
В Ростове прекратит работу «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова
В Ростове собираются закрыть «Пригородный» автовокзал после начала работы «Центрального» автовокзала, об этом сообщили на портале правительства Ростовской области.

Напомним, недавно пресс-служба Минтранспорта Ростовской области объявила о том, что здание Центрального областного автовокзала запустят в эксплуатацию в конце 2023 года.

Уже в четверг, 8 июня, победительница четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Алёна Беликова рассказала, что после ввода здания в эксплуатацию собираются закрыть «Пригородный» автовокзал, расположенный на проспекте Шолохова, 126 литер З.

Со строящегося автовокзала в Ростове можно будет уехать в Турцию, Грузию и Армению
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При этом транспортные потоки распределят таким образом, что главный автовокзал на проспекте Сиверса, 3 будет принимать автобусы с юга, а «Центральный» будет преимущественно обслуживать северные маршруты, в том числе международные направления — Армению, Грузию и Турцию.

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