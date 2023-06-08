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В Ростове водитель скутера попал в больницу, решив проскочить на перекрестке

8 июня 2023, 16:24
Фото: УГИБДД по РО
В Ростове водитель скутера попал в больницу, решив проскочить на перекрестке
В Ростове водитель скутера получил травмы, врезавшись в иномарку на перекрестке, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В четверг, 8 июня, в 09.43 мск на улице 28-й Линии, 32 в Ростове на пересечении с Рябышева произошло ДТП с участием скутера и автомобиля.

36-летний водитель скутера «Марс» ехал по 28-й Линии в направлении улицы Буйнакской и решил не уступать дорогу иномарке, которая двигалась по главной дороге. Это привело к столкновению «Марс» с Chevrolet Aveo.

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В результате аварии пострадал водитель скутера, которого доставили в больницу для оказания помощи медиками.

Ранее в Ростовской области ДТП со скутером закончилось смертью водителя, который ехал без шлема.

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