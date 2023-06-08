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В Ростовской области готовятся принимать эвакуированных жителей Белгородской области

8 июня 2023, 15:20
Фото: 1MI
В Ростовской области готовятся принимать эвакуированных жителей Белгородской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в распоряжение «О введении режима чрезвычайной ситуации», который позволит жителям приграничных регионов найти убежище и помощь на Дону, документ появился на портале областного правительства.

В четверг, 8 июня, на портале правительства Ростовской области опубликовали обновленное распоряжение о введении режима ЧС на Дону. Если раньше в Ростовской области готовы были принимать для оказания помощи и предоставления убежища жителей Украины и ЛДНР, то теперь список пополнился Херсонской, Запорожской и Белгородской областями.

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Кроме того, дополнительным пунктов в документе указали организацию работы ПВР и питания для прибывающих на территорию Ростовской области эвакуированных граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проживают в упомянутых выше регионах.

Ранее стало известно, что украинские власти стали насильно забирать детей у родителей в Донбассе.

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