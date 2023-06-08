В Ростовской области готовятся принимать эвакуированных жителей Белгородской области

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В четверг, 8 июня, на портале правительства Ростовской области опубликовали обновленное распоряжение о введении режима ЧС на Дону. Если раньше в Ростовской области готовы были принимать для оказания помощи и предоставления убежища жителей Украины и ЛДНР, то теперь список пополнился Херсонской, Запорожской и Белгородской областями.
Кроме того, дополнительным пунктов в документе указали организацию работы ПВР и питания для прибывающих на территорию Ростовской области эвакуированных граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проживают в упомянутых выше регионах.
Ранее стало известно, что украинские власти стали насильно забирать детей у родителей в Донбассе.