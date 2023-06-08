В Ростовской области готовятся принимать эвакуированных жителей Белгородской области

В четверг, 8 июня, на портале правительства Ростовской области опубликовали обновленное распоряжение о введении режима ЧС на Дону. Если раньше в Ростовской области готовы были принимать для оказания помощи и предоставления убежища жителей Украины и ЛДНР, то теперь список пополнился Херсонской, Запорожской и Белгородской областями.