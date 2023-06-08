Сотрудники полиции рассказали, что на днях у пожилого жителя Сальска обнаружили дома склад с оружием. В арсенале пенсионера оказались три пистолета с тремя винтовками, автоматом, двумя ружьями, почти 1,7 тысячи патронов, а также сигнальный револьвер с двумя газовыми пистолетами, переделанными в боевые. По данным экспертизы, все ружье подходит для выстрела.