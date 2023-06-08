Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Сотрудники полиции рассказали, что на днях у пожилого жителя Сальска обнаружили дома склад с оружием. В арсенале пенсионера оказались три пистолета с тремя винтовками, автоматом, двумя ружьями, почти 1,7 тысячи патронов, а также сигнальный револьвер с двумя газовыми пистолетами, переделанными в боевые. По данным экспертизы, все ружье подходит для выстрела.
Предполагаемый владелец оружия, на которого у него не было разрешений и лицензии, заявил, что является скромным коллекционером, а такой обширный арсенал собирал несколько лет.
Сейчас в отношении мужчины возбудили о незаконном приобретении и хранении оружия. Пенсионер находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Ростовской области нашли склад с боевыми гранатами.