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В Ростовской области у пенсионера нашли нелегальный склад с оружием и патронами

8 июня 2023, 15:27
Фото: УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МВД РОССИИ ПО СКФО
В Ростовской области у пенсионера нашли склад с оружием и патронами
В Сальске у 70-летнего местного жителя нашли склад с впечатляющим арсеналом оружия, об этом объявили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сотрудники полиции рассказали, что на днях у пожилого жителя Сальска обнаружили дома склад с оружием. В арсенале пенсионера оказались три пистолета с тремя винтовками, автоматом, двумя ружьями, почти 1,7 тысячи патронов, а также сигнальный револьвер с двумя газовыми пистолетами, переделанными в боевые. По данным экспертизы, все ружье подходит для выстрела.

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Предполагаемый владелец оружия, на которого у него не было разрешений и лицензии, заявил, что является скромным коллекционером, а такой обширный арсенал собирал несколько лет.

Сейчас в отношении мужчины возбудили о незаконном приобретении и хранении оружия. Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Ростовской области нашли склад с боевыми гранатами.

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