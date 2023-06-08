В Ростовской области за пять лет заменят почти 1250 наименований учебников

«Нам необходимо принять оперативное решение по выделению финансирования, чтобы к 1 сентября школьники Ростовской области получили новые учебные пособия по самым разным предметам. Сегодня фракция „Единая Россия“ обратится к донскому губернатору с просьбой изыскать возможность выделить ресурсы на приобретение учебников. На эти цели в целом необходимо около 1,5 млрд рублей, но дополнительно это будет около 1 млрд рублей, поскольку часть средств была предусмотрена ещё в прошлом году на плановую замену учебников. Речь идёт не обо всех учебниках, а о значительной их части», — отметил глава донского парламента Александр Ищенко.