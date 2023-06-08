В Ростовской области за пять лет заменят почти 1250 наименований учебников

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На состоявшемся 55-м заседании Законодательного собрания Ростовской области также принято решение о ежегодной индексации части подушевого финансирования на приобретение оборудования и учебных пособий дошкольного и общего образования в регионе.
Согласно принятому в 2022 году федеральному перечню учебников, допущенных к использованию при обучении школьников, и предельному сроку их использования, в Ростовской области до 31 августа 2023 года будут заменены 370 наименований учебников, в течение пяти лет замене подлежат почти 1250 наименований учебников.
«Нам необходимо принять оперативное решение по выделению финансирования, чтобы к 1 сентября школьники Ростовской области получили новые учебные пособия по самым разным предметам. Сегодня фракция „Единая Россия“ обратится к донскому губернатору с просьбой изыскать возможность выделить ресурсы на приобретение учебников. На эти цели в целом необходимо около 1,5 млрд рублей, но дополнительно это будет около 1 млрд рублей, поскольку часть средств была предусмотрена ещё в прошлом году на плановую замену учебников. Речь идёт не обо всех учебниках, а о значительной их части», — отметил глава донского парламента Александр Ищенко.
Донские депутаты также единогласно приняли решение о ежегодной индексации подушевого финансирования дошкольного и общего образования в Ростовской области. Речь идёт о средствах, которые направляются не только на учебники, но и на пособия, методические материалы, технику, оборудование.
«Проанализировав, как менялась в течение восьми лет ситуация с финансированием материальной части, пришли к выводу, что выделяемый объём средств отстает от уровня инфляции. Поэтому закладываем в закон жесткую привязку к уровню инфляции для того, чтобы все расходы были обеспечены бюджетным рублём», — уточнил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Законопроект предусматривает, что изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.