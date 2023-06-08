В центре Ростова могут разрешить шестиэтажную застройку рядом с кафедральным собором

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Портал 1Rnd рассказал, что в публичной библиотеке прошли общественные обсуждения объединенной зоны охраны ОКН в исторической части Ростова.
Сейчас разработкой проекта занимается компания «Аграф», которая, по словам их представителя, получила более 60 писем с предложениями от градозащитников, при этом конструктивными из них назвали только пять инициатив.
«К примеру, среди замечаний слишком жесткое регулирование высотных отметок, в другом письме наоборот просят снизить высоту», — сообщила одна из представителей «Аграфа» в ходе обсуждений, добавив, что текущий проект предполагает, что новостройки в центре будут высотой от 12 до 24 метров.
Против подобных градостроительных норм выступил член комиссии по сохранению исторического архитектурного облика Ростова Александр Ломтев, который заявил, что в охранной зоне рядом с кафедральным собором, согласно проекту, могут построить дома высотой до 18 метров.
По мнению эксперта, почти половина исторического центра города и вовсе попадает под ограничение высоты в восемь этажей — 24 метра, что может неблагоприятно отразиться на состоянии исторической среды города.
Вместе с этим более 600 признанных старинных зданий можно будет снести и заменить новой постройкой, если их признают аварийными, но дело в том, что все эти здания уже считаются ветхими и аварийными.
Кроме того, градозащитники предложили объявить охранной зоной весь исторический центр Ростова и приостановить любое строительство, пока в центре не раскупят готовое жилье. Обе инициативы признали невыполнимыми.
Представители компании «Аграф» пообещали принять предложения ростовчан к сведению и продолжить доработку проекта, уточнив, что не будут давать гарантий, что предложения включат в документ.
Ранее урбанист предсказал судьбу исторического центра Ростова.