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В центре Ростова могут разрешить шестиэтажную застройку рядом с кафедральным собором

8 июня 2023, 16:06
Фото: Дмитрий Артемьев / ru.m.wikipedia.org
В центре Ростова могут разрешить шестиэтажную застройку рядом с кафедральным собором
В историческом центре Ростова могут позволить строительство домов высотой до 12-24 метров, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 1Rnd рассказал, что в публичной библиотеке прошли общественные обсуждения объединенной зоны охраны ОКН в исторической части Ростова.

Сейчас разработкой проекта занимается компания «Аграф», которая, по словам их представителя, получила более 60 писем с предложениями от градозащитников, при этом конструктивными из них назвали только пять инициатив.

«К примеру, среди замечаний слишком жесткое регулирование высотных отметок, в другом письме наоборот просят снизить высоту», — сообщила одна из представителей «Аграфа» в ходе обсуждений, добавив, что текущий проект предполагает, что новостройки в центре будут высотой от 12 до 24 метров.

Против подобных градостроительных норм выступил член комиссии по сохранению исторического архитектурного облика Ростова Александр Ломтев, который заявил, что в охранной зоне рядом с кафедральным собором, согласно проекту, могут построить дома высотой до 18 метров.

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По мнению эксперта, почти половина исторического центра города и вовсе попадает под ограничение высоты в восемь этажей — 24 метра, что может неблагоприятно отразиться на состоянии исторической среды города.

Вместе с этим более 600 признанных старинных зданий можно будет снести и заменить новой постройкой, если их признают аварийными, но дело в том, что все эти здания уже считаются ветхими и аварийными.

Кроме того, градозащитники предложили объявить охранной зоной весь исторический центр Ростова и приостановить любое строительство, пока в центре не раскупят готовое жилье. Обе инициативы признали невыполнимыми.

Представители компании «Аграф» пообещали принять предложения ростовчан к сведению и продолжить доработку проекта, уточнив, что не будут давать гарантий, что предложения включат в документ.

Ранее урбанист предсказал судьбу исторического центра Ростова.

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