В Якутии в ДТП с «КамАЗом» один человек погиб и 6 пострадали

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По предварительным данным, водитель 29-летнего автомобиля Honda Odyssey не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с седельным тягачом «КамАЗ». В результате аварии семь пассажиров Honda Odyssey получили различные травмы и были доставлены в Намскую больницу, пишут Известия.
Управление Госавтоинспекции МВД сообщило, что одна из пассажиров, 64-летняя женщина, скончалась от полученных травм в реанимации. Среди пострадавших также находится годовалый ребенок.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства и причины произошедшего ДТП.