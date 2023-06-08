В Якутии в ДТП с «КамАЗом» один человек погиб и 6 пострадали

В результате аварии, которая произошла на 64-м км дороги «Нам» между селами Партизан и Кысыл-Сыр в Якутии, шесть человек получили травмы, а один человек скончался в реанимации. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).