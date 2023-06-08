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В Якутии в ДТП с «КамАЗом» один человек погиб и 6 пострадали

8 июня 2023, 08:23
В результате аварии, которая произошла на 64-м км дороги «Нам» между селами Партизан и Кысыл-Сыр в Якутии, шесть человек получили травмы, а один человек скончался в реанимации. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

По предварительным данным, водитель 29-летнего автомобиля Honda Odyssey не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с седельным тягачом «КамАЗ». В результате аварии семь пассажиров Honda Odyssey получили различные травмы и были доставлены в Намскую больницу, пишут Известия.

Управление Госавтоинспекции МВД сообщило, что одна из пассажиров, 64-летняя женщина, скончалась от полученных травм в реанимации. Среди пострадавших также находится годовалый ребенок.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

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