Он рассказал, что выбор аммиака опасен на расстоянии около 20 километров, поэтому до донского региона облако не дойдет. Комментарий был получен после появившихся сообщений о подрыве аммиакопровода «Тольятти-Одесса» украинской диверсионно-разведывательной группой.