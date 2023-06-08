Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Он рассказал, что выбор аммиака опасен на расстоянии около 20 километров, поэтому до донского региона облако не дойдет. Комментарий был получен после появившихся сообщений о подрыве аммиакопровода «Тольятти-Одесса» украинской диверсионно-разведывательной группой.
«Аммиак является ядовитым, но он легче воздуха. Облако сразу же уходит вверх и не является опасным», — уточнил собеседник.
Ранее Вассерман разъяснил, как противостоять беспилотникам в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.