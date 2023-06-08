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Вассерман заявил, что Ростовской области не угрожает облако аммиака из Украины

8 июня 2023, 05:21
Фото: 1mi
До Ростовской области не дойдет облако аммиака с территории Украины, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он рассказал, что выбор аммиака опасен на расстоянии около 20 километров, поэтому до донского региона облако не дойдет. Комментарий был получен после появившихся сообщений о подрыве аммиакопровода «Тольятти-Одесса» украинской диверсионно-разведывательной группой.

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«Аммиак является ядовитым, но он легче воздуха. Облако сразу же уходит вверх и не является опасным», — уточнил собеседник.

Ранее Вассерман разъяснил, как противостоять беспилотникам в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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