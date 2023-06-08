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Власти Ростова обратились в прокуратуру из-за отсутствия горячей воды у жителей ЗЖМ

8 июня 2023, 10:35
Фото: mitchell orr/unsplash.com
В 200 домах в Ростове-на-Дону сорвали сроки включения горячей воды
В Ростове-на-Дону около 200 домов не получили горячую воду в регламентные сроки.

В городе завершился второй этап гидравлических испытаний теплосетей, которые проходили в западной и центральных частях города. Но подачу горячей воды возобновили не во всех домах.

Всего в зону отключений попали 1,3 тысячи домов, из них в 200 не включили воду в регламентные сроки. Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что такого быть не должно.

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«Всего к устранению аварий привлекли 16 бригад и теплоснабжающая компания гарантировала, что этого будет достаточно», — уточнил Алексей Логвиненко.

Он добавил, что от «Ростовских тепловых сетей» потребуют увеличить число бригад и включить воду в кратчайшие сроки. Кроме того, обращение было направлено в городскую прокуратуру.

Напомним, что большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды.

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