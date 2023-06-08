Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В городе завершился второй этап гидравлических испытаний теплосетей, которые проходили в западной и центральных частях города. Но подачу горячей воды возобновили не во всех домах.
Всего в зону отключений попали 1,3 тысячи домов, из них в 200 не включили воду в регламентные сроки. Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что такого быть не должно.
«Всего к устранению аварий привлекли 16 бригад и теплоснабжающая компания гарантировала, что этого будет достаточно», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что от «Ростовских тепловых сетей» потребуют увеличить число бригад и включить воду в кратчайшие сроки. Кроме того, обращение было направлено в городскую прокуратуру.
Напомним, что большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды.