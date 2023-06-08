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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

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Вода в тазиках и автобусы в Турцию: что произошло в Ростовской области 8 июня

8 июня 2023, 15:03
Фото: Hypnotica Studios/CC BY 2.0/flickr.com
Вода в тазиках и автобусы в Турцию: что произошло в Ростовской области 8 июня

В Ростове жители греют воду в тазиках и готовятся к поездкам в Турцию на автобусе

В Ростовской области готовятся к открытию нового автовокзала и устраняют диверсии на железных дорогах, пока ростовчане кипятят воду в ожидании подключения горячего водоснабжения.

Целое приключение

Власти Ростовской области объявили, что после сдачи в эксплуатацию нового «Центрального» автовокзала Ростова в конце текущего года жители и гости региона смогут отправиться в Турцию, Армению или Грузию на автобусе.

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Новые автобусные рейсы дополнят число 150 запланированных маршрутов и помогут осуществлять международные пассажироперевозки с территорий старого аэропорта Ростова.

По предварительной информации, всего запланировано более 150 маршрутов автобусов, которые будут курсировать как по Ростову и области, так и выезжать за пределы страны.

Подлость и трусость

Telegram-канал «Че по Ростову» рассказал, что якобы в Ростовской области в районе станции «Хапры» диверсанты предприняли попытку повлиять на работу железной дороги.

В ночь на среду, 7 июня, одна из систем контроля железной дороги показала неисправность на участке путей, к месту зафиксированной неисправности отправили бригаду ремонтников.

Фото: pxhere.com

Работники сообщили, что неизвестные лица осуществили поджог релейного и батарейного шкафа станции «Хапры».

Возникшее ЧП стало причиной задержки поездов «Москва-Ейск», а также электрички, осуществляющей маршруты между Ростовом и Таганрогом. К текущему времени неполадки устранили, а по факту происшествия возбудили уголовное дело.

Авторы канала уточняют, что на месте ЧП обнаружили подозрительные предметы — марлевые тампоны с бензином и пластиковыми бутылками. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Помыться — только под теплым дождем

Власти Ростова-на-Дону объявили, что почти 200 многоквартирных домов все еще остаются без горячей воды, несмотря на регламентированные сроки испытания теплосетей.

Фото: pxhere.com

В зоне отключения горячего водоснабжения оказались в общей сложности 1,3 тысячи жилых зданий в центре и ЗЖМ Ростова-на-Дону, однако спустя недели работ без воды остается каждый шестой дом из списка попавших в район испытаний.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что возникшая ситуация является неприемлемой, и сейчас компания привлекла 16 бригад к устранению дефектов теплосетей, чтобы вернуть воду в кратчайшие сроки.

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