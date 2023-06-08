Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Корреспондент РИА Новости сообщил о двух мощных взрывах в Луганске. Город находится всего лишь в 30 километрах от Ростовской области. Клубы дыма поднимаются над городом в районе завода «Полипак». К месту происшествия выехали экстренные службы.
Сегодня в Луганске отмечают День республики. Местные власти назвали произошедшее очередной попыткой киевского режима запугать жителей ЛНР.
Сведения о пострадавших и степени разрушений еще уточняются.
Ранее сообщалось, что Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова.