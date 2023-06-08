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Взрывы прогремели десятках километрах от Ростовской области

8 июня 2023, 07:37
Фото: wikimedia.org
Взрывы прогремели в городе в 30 километрах от Ростовской области
Взрывы прогремели в городе в 30 километрах от Ростовской области, в городе Луганске, сообщают СМИ.

Корреспондент РИА Новости сообщил о двух мощных взрывах в Луганске. Город находится всего лишь в 30 километрах от Ростовской области. Клубы дыма поднимаются над городом в районе завода «Полипак». К месту происшествия выехали экстренные службы.

Сегодня в Луганске отмечают День республики. Местные власти назвали произошедшее очередной попыткой киевского режима запугать жителей ЛНР.

Сведения о пострадавших и степени разрушений еще уточняются.
Видео: t.me/RVvoenkor
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Сведения о пострадавших и степени разрушений еще уточняются.

Ранее сообщалось, что Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова.

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