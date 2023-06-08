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Зоозащитница в Ростове-на-Дону битой разгромила аптеку

8 июня 2023, 13:46
Фото: Jay Reed/cc by sa/flickr.com
Зоозащитница в Ростове-на-Дону битой разгромила аптеку
В Ростове-на-Дону зоозащитница битой разбила витрины в одной из городских аптек, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что причиной недовольства является продажа определенных лекарственных препаратов. По ее словам, некоторые из них реализуют без рецепта.

«Ростовчанка возмутилась, что ее знакомому свободно продали в аптеке на улице Дзержинского „Трамадол“. Тогда она решила разобраться с фармацевтами», — сказано в сообщении.

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Видео: ТГ канал don_mash

Девушка рассказала, что писала также заявление в полицию и призывала общественность помочь, а после устроила погром. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан.

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