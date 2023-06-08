Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Канал пишет, что причиной недовольства является продажа определенных лекарственных препаратов. По ее словам, некоторые из них реализуют без рецепта.
«Ростовчанка возмутилась, что ее знакомому свободно продали в аптеке на улице Дзержинского „Трамадол“. Тогда она решила разобраться с фармацевтами», — сказано в сообщении.
Девушка рассказала, что писала также заявление в полицию и призывала общественность помочь, а после устроила погром. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан.