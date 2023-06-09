Алексей Логвиненко: «Два благоустроенных сквера будут сданы в этом году»

В сквере Мира, по улице Воровского, также пройдут работы по озеленению. Появится тротуарная плитка и поливочный водопровод. На территории установят детское игровое оборудование, малые архитектурные формы и питьевые фонтанчики.

Согласно контрактам Комсомольский сквер будет благоустроен к концу ноября, а сквер Мира — к середине октября.