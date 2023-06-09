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Алексей Логвиненко: «Два благоустроенных сквера будут сданы в этом году»

9 июня 2023, 07:51
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В донской столице началось благоустройство общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», за которые ростовчане проголосовали в прошлом году.

Первыми должны преобразиться два городских сквера, на Комсомольский сквер на улице Малиновского и на улице Воровского.

Как пояснили в городской администрации, деньги на благоустройство этих объектов выделены из трех источников: федерального, регионального и городского.

— На первый объект, где помимо озеленения установят спорткомплексы с мягким покрытием, скейтплощадку, скалодром, стену для граффити, Памп-трек, площадку для паркура и баскетбольную стену, выделено 64,5 млн руб. Здесь также обустроят амфитеатр, а на площадке для выгула собак установят оборудование. Благоустройство второго объекта обойдется в 17,7 млн руб. Два сквера должны быть сданы в этом году, — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он также добавил, что по инженерной части Комсомольский сквер обеспечат электроснабжением, наружными сетями водоснабжения и водоотведения. Установят в сквере и блок-модульные туалеты.

В сквере Мира, по улице Воровского, также пройдут работы по озеленению. Появится тротуарная плитка и поливочный водопровод. На территории установят детское игровое оборудование, малые архитектурные формы и питьевые фонтанчики.
Согласно контрактам Комсомольский сквер будет благоустроен к концу ноября, а сквер Мира — к середине октября.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее RostovGazeta писала, как в преддверии Дня социального работника глава городской администрации Алексей Логвиненко поблагодарил представителей сообщества за ежедневный труд, в основе которого лежат милосердие, чуткость и доброта и вручил представителям сообщества почетные грамоты за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Неслучайно первыми социальными координаторами открытого по поручению Президента Регионального филиала фонда «Защитники Отечества» стали именно представители социальной службы. Встреча проходила в конгресс-холле ДГТУ.

#Елена Янкевич
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