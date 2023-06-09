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Автобус с 30 пассажирами в Ростове-на-Дону попал в ДТП утром 9 июня

9 июня 2023, 09:57
Фото: ГИБДД
Автобус с 30 пассажирами в Ростове-на-Дону попал в ДТП утром 9 июня
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автобуса, в котором находились 30 человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось утром в пятницу, 9 июня, на улице Левобережная. Водитель автобуса №211 не соблюдал дистанцию и врезался в остановившийся Ford.

Всего в салоне автобуса находились 30 человек, он ехал по маршруту «Батайск — Ростов». Медицинская помощь в автоаварии никому не потребовалась.

В Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году
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По информации управления, транспорт получил механические повреждения.

Ранее в Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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