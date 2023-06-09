Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Происшествие случилось утром в пятницу, 9 июня, на улице Левобережная. Водитель автобуса №211 не соблюдал дистанцию и врезался в остановившийся Ford.
Всего в салоне автобуса находились 30 человек, он ехал по маршруту «Батайск — Ростов». Медицинская помощь в автоаварии никому не потребовалась.
По информации управления, транспорт получил механические повреждения.
Ранее в Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.