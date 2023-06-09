Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного продавца топлива «КТК-Ярославль». Ее применяют в процессе банкротства компании.
Иск о банкротстве «КТК-Ярославль» еще в прошлом году подал «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Он требует продавца топлива выплатить 52,7 миллиона рублей. 37,9 миллиона рублей от этой суммы составляет задолженность ответчика, еще 14,7 миллиона — неустойка.
Помимо «Новошахтинского завода нефтепродуктов», иск о банкротстве продавца сырья подали предприниматель Наталья Ачкасова и АО «Внешнеэкономическое объединение „Промсырьеимпорт“».
На время наблюдения суд назначил управляющим «КТК-Ярославлю» Рачика Обуховича.
Напомним, «КТК-Ярославль» занимается продажей нефтепродуктов по всей территории РФ. Главный офис компании находится в Ростове-на-Дону. Чистая прибыль предприятия в 2021 году составила 52 миллиона рублей.