Иск о банкротстве «КТК-Ярославль» еще в прошлом году подал «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Он требует продавца топлива выплатить 52,7 миллиона рублей. 37,9 миллиона рублей от этой суммы составляет задолженность ответчика, еще 14,7 миллиона — неустойка.