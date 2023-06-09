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Банкротство грозит крупному ростовскому продавцу топлива

9 июня 2023, 13:04
Фото: 1MI
Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении ростовского продавца топлива
Арбитражный суд в Ростовской области ввел процедуру наблюдения, применяемую в процессе банкротства, в отношении продавца топлива «КТК-Ярославль», сообщается в электронной картотеке дел.

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного продавца топлива «КТК-Ярославль». Ее применяют в процессе банкротства компании.

Иск о банкротстве «КТК-Ярославль» еще в прошлом году подал «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Он требует продавца топлива выплатить 52,7 миллиона рублей. 37,9 миллиона рублей от этой суммы составляет задолженность ответчика, еще 14,7 миллиона — неустойка.

Помимо «Новошахтинского завода нефтепродуктов», иск о банкротстве продавца сырья подали предприниматель Наталья Ачкасова и АО «Внешнеэкономическое объединение „Промсырьеимпорт“».

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На время наблюдения суд назначил управляющим «КТК-Ярославлю» Рачика Обуховича.

Напомним, «КТК-Ярославль» занимается продажей нефтепродуктов по всей территории РФ. Главный офис компании находится в Ростове-на-Дону. Чистая прибыль предприятия в 2021 году составила 52 миллиона рублей.

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#Арбитражный суд Ростовской области#Новости#Суды о банкротстве в Ростовской области#Новошахтинский НПЗ
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