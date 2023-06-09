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Бегающий по Батайску бык повредил несколько машин вечером 8 июня

9 июня 2023, 05:33
Фото: 1mi
В Батайске на улице без владельца оказался бык, который повредил несколько машин, сообщили очевидцы в Telegram.

Вечером в четверг, 8 июня, на улице показался бык с оборванным поводком. Он гулял по тротуарам, после чего вышел на дорогу.

«Судя по всему, животное было не в настроении и повредило много автомобилей», — написал автор. Он добавил, что местным жителям удалось остановить быка.

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Как он оказался на улице, остается загадкой.

«Нужно найти хозяина быка и спросить с него», — заявили пользователи в комментариях.

Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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