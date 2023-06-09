Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Вечером в четверг, 8 июня, на улице показался бык с оборванным поводком. Он гулял по тротуарам, после чего вышел на дорогу.
«Судя по всему, животное было не в настроении и повредило много автомобилей», — написал автор. Он добавил, что местным жителям удалось остановить быка.
Как он оказался на улице, остается загадкой.
«Нужно найти хозяина быка и спросить с него», — заявили пользователи в комментариях.
Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.