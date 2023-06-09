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Более 50 мероприятий запланированы в Ростове в День России

9 июня 2023, 16:04
Фото: 1MI
В День России в Ростове состоится более 50 различных мероприятий
В День России в Ростове состоится более 50 различных мероприятий, сообщили в администрации города.

В Ростове в День России состоится более 50 различных мероприятий. Большая часть из них пройдет в городских парках.

Так, в парках Собино и Осенний с 12.00 до 14.00 состоится детская праздничная анимация. Посетители смогут увидеть ростовых кукол, а также поучаствовать в конкурсе рисунков «Люблю мою Россию». В 13.00 там начнутся концерт с участием творческих коллективов Ростова.

Своя праздничная программа подготовлена и в парках Островского и Горького. Увидеть ее можно будет с 12.00 до 14.00. В парке Горького в 17.00 также состоится праздничный концерт «Будущее России.

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В «Левобережном» парке концерт, посвященный Дню России, состоится в 15.00 и продлится до 17.00.

В парке имени Октября в 11.30 будут выступать детские творческие коллективы, а в 14.00 там стартует акция «Российский триколор».

Конкурсно-игровая программа подготовлена в парке «Дружба». Поучаствовать в ней можно с 12.00 до 13.00. В 14.00 там также состоится праздничный концерт.

Наконец, в ростовском зоопарке в День России откроют собственный музей. Посетить его можно с 14.00. В 14.30 там же откроют летний вольер крокодила.

Напомним, в Ростове телебашню озарит подсветкой в виде российского триколора 12 июня.

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