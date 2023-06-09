Так, в парках Собино и Осенний с 12.00 до 14.00 состоится детская праздничная анимация. Посетители смогут увидеть ростовых кукол, а также поучаствовать в конкурсе рисунков «Люблю мою Россию». В 13.00 там начнутся концерт с участием творческих коллективов Ростова.